Олбани
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани на горном серпантине перевернулся автомобиль, водитель погиб

Причиной аварии стало превышение скорости.

Источник: Госавтоинспекция Кубани — Telegram

Смертельное ДТП произошло 4 сентября около 11.40 на 4-м километре автодороги Апшеронск — Нефтегорск.

37-летний водитель автомобиля ВАЗ 21120, ехавший с превышением скорости, не справился с управлением. Машину занесло, она сначала выехала на встречку, а потом съехала с трассы и перевернулась.

Водитель скончался на месте до приезда скорой помощи.

По данным краевой Госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах региона произошло 19 автоаварий, 22 человека были травмированы. Причиной трех ДТП стало превышение скорости.