На Кубани на горном серпантине перевернулся автомобиль, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло 4 сентября около 11.40 на 4-м километре автодороги Апшеронск — Нефтегорск.
37-летний водитель автомобиля ВАЗ 21120, ехавший с превышением скорости, не справился с управлением. Машину занесло, она сначала выехала на встречку, а потом съехала с трассы и перевернулась.
Водитель скончался на месте до приезда скорой помощи.
По данным краевой Госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах региона произошло 19 автоаварий, 22 человека были травмированы. Причиной трех ДТП стало превышение скорости.