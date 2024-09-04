В Казани задержали хозяйку пансионата, где умерла пенсионерка

Мошенники также предоставили суду фиктивную справку о том, что ранее пенсионерка была осмотрена врачом и психических расстройств у неё не выявлено. Все это время пенсионерка находилась в частном пансионате в Щербаковке, где скончалась в феврале 2024 года.