Подозреваемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле признал свою вину

Школьница ушла гулять 30 августа с разрешения папы, но домой так и не пришла. Ребенка искали силовики, волонтеры нескольких поисково-спасательных отряды и неравнодушные тагильчане. Поиски прекратились лишь 3 сентября, когда ее тело было найдено в подвале общежития, в котором Настя жила вместе с отцом.