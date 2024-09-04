Подозреваемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле признал свою вину

Подозреваемый в убийстве 11-летней Насти из Нижнего Тагила признал вину. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Школьница ушла гулять 30 августа с разрешения папы, но домой так и не пришла. Ребенка искали силовики, волонтеры нескольких поисково-спасательных отряды и неравнодушные тагильчане. Поиски прекратились лишь 3 сентября, когда ее тело было найдено в подвале общежития, в котором Настя жила вместе с отцом.
В убийстве подозревается 40-летний рецидивист Владимир А. Мужчина ранее был судим за грабежи и изнасилование. Соседи знали о его судимости, но лишь о грабежах.
В день пропажи девочки Владимир уехал из города, но вскоре был задержан в одном из аэропортов Москвы. Вскоре его привезли в Нижний Тагил.
— Владимир признал свою вину. Благодаря этому, силовикам удалось провести следственный эксперимент 4 сентября. Эта процедура проводится только в том случае, если подозреваемый признается в преступлении, — сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.
Ранее сообщалось, что в квартире, которую снимал Владимир, были найдены следы крови. Также во дворе этого же общежития был найден телефон девочки в первые же дни поисков.
Во время проведения следственного комитета из квартиры вышел отец убитой Насти. С собой у него был нож. Оружие у Александра забрали полицейские. Ранее убитый горем отец признавался, что хотел бы лично расправиться с виновником в смерти ребенка.