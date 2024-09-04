На след вышел Интерпол: За съемки откровенных видео с дочкой-третьеклассницей мать получила 12 лет колонии

В итоге, вместе с человеком, который должен оберегать, любить и защищать, девочка снималась в видео для взрослых. Специально для этого спальня на пару часов превращалась в видеостудию. Были и специальная лампа для съемок, и штатив для телефона, и розовые кожаные наручники, и наручники с перьями. А рядом в углу — еще и плюшевый мишка, и разбросанные цветные карандаши.