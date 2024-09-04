На след вышел Интерпол: За съемки откровенных видео с дочкой-третьеклассницей мать получила 12 лет колонии

В одном из районов Ростовской области поставили точку в громком деле. Летом прошлого года стало известно, что 37-летняя женщина снималась в откровенном видео вместе с маленькой дочкой. Ролики она заливала в сеть, а за их просмотры получала немалые деньги.
На дончанку вышел Интерпол. И после этого предприимчивую мать задержали.
РОЗОВЫЕ НАРУЧНИКИ И ПЛЮШЕВЫЙ МИШКА.
Знакомые говорят, что Екатерина казалась вполне порядочной женщиной. С виду — скромная, хозяйственная, дети — ухоженные и воспитанные. О таких еще говорят — образцовая жена и мать.
Но как только муж уезжал на работу, а старший сын уходил по своим делам, маска порядочной мамы спадала. По версии следствия, женщина заставляла дочку-третьеклассницу делать страшные вещи.
В итоге, вместе с человеком, который должен оберегать, любить и защищать, девочка снималась в видео для взрослых. Специально для этого спальня на пару часов превращалась в видеостудию. Были и специальная лампа для съемок, и штатив для телефона, и розовые кожаные наручники, и наручники с перьями. А рядом в углу — еще и плюшевый мишка, и разбросанные цветные карандаши.
ДЕНЬГИ ЗА КАЖДЫЙ ПРОСМОТР.
Именно такую картину увидели нагрянувшие с обыском в квартиру к Екатерине оперативники. Говорящим оказался не только интерьер спальни в «хрущевке», но и содержимое мобильного телефона женщины. В нем следователи обнаружили десятки, если не сотню откровенных видео и фото.
Как потом рассказала мать, все эти ролики она выкладывала ролики на иностранные закрытые платформы для взрослых. За каждый просмотр ей перечисляли деньги.
— Относилась к этому, как к работе, — добавила задержанная.
Муж-таксист, которого чуть позже вызвали на допрос, сказал, что о «работе» жены знал. Но о том, что супруга втянула в это и дочь, не догадывался. Развела руками и его мать — мол, не знала о поступках невестки.
К слову, в школе тоже не догадывались, что у ученицы дома происходят странные страшные вещи: девочка хорошо училась и занималась спортом.
Сама же Екатерина призналась, что изначально не планировала втягивать в свою «работу» дочку. Но потом поняла — если в стримах будет еще и ребенок, то доход вырастет в разы.
МАТЬ — В СИЗО, ДОЧЬ — С ОТЦОМ.
Так девочка оказалась в кадрах для взрослых. Вероятно, мать надеялась, что трансляции, которые могли смотреть лишь за рубежом, в России никто не увидит и ей все сойдет с рук. И до поры — до времени так и было. Деньги текли рекой. Говорят, только за месяц Екатерина получала до двухсот тысяч (!) рублей.
Но потом на кадры наткнулись сотрудники Интерпола. Специалисты вычислили, в какой стране, в каком городе и на какой улице живет взрослая героиня видео. И передали данные нашим оперативникам.
В итоге, в отношении женщины завели дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов».
Пока шло следствие, Екатерина была в СИЗО, а дочь — с отцом. В суде женщину признали виновной и, как следует из информации Каменского районного суда, приговорили к 12 годам и одному месяцу лишения свободы в колонии. Также осужденная должна заплатить штраф в пользу государства в размере сорока тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.