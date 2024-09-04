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Жительница Ростовской области насмерть забила прутом 77-летнего мужа

Жительницу Ростовской области заподозрили в жестоком убийстве мужа.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Ростовской области жестоко расправилась с 77-летним мужем, а потом призналась во всем следователям. Теперь возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления СК России по региону.

— Во время допроса подозреваемая полностью признала вину. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, также продолжается следствие, — рассказали в СК.

Женщине предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Предварительно, смертельная размолвка произошла дома в ночь с 2 на 3 сентября 2024 года. Хозяйка дома в гневе несколько раз ударила мужчину по голове металлическим прутом. Пострадавший после этого умер на месте.