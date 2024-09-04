Жительница Ростовской области насмерть забила прутом 77-летнего мужа

Жительница Ростовской области жестоко расправилась с 77-летним мужем, а потом призналась во всем следователям. Теперь возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления СК России по региону.
— Во время допроса подозреваемая полностью признала вину. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, также продолжается следствие, — рассказали в СК.
Женщине предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Предварительно, смертельная размолвка произошла дома в ночь с 2 на 3 сентября 2024 года. Хозяйка дома в гневе несколько раз ударила мужчину по голове металлическим прутом. Пострадавший после этого умер на месте.