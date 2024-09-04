Жительница Ростовской области насмерть забила прутом 77-летнего мужа

Женщине предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Предварительно, смертельная размолвка произошла дома в ночь с 2 на 3 сентября 2024 года. Хозяйка дома в гневе несколько раз ударила мужчину по голове металлическим прутом. Пострадавший после этого умер на месте.