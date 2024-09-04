При украинском обстреле Новой Таволжанки погибли три человека

«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа повторно подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Случилось самое страшное — погибли три мирных жителя. От полученных ран они скончались на месте до приезда бригад скорой помощи. Самые искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким погибших», — написал он.