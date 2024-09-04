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При украинском обстреле Новой Таволжанки погибли три человека

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Три человека погибли в селе Новая Таволжанка Белгородской области после обстрела ВСУ, еще двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа повторно подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Случилось самое страшное — погибли три мирных жителя. От полученных ран они скончались на месте до приезда бригад скорой помощи. Самые искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким погибших», — написал он.

Гладков уточнил, что два человека пострадали: у мужчины непроникающее осколочное ранение живота, грудной клетки и головы, у женщины — множественные осколочные ранения ног, предплечья и спины. Бригады «скорой» везут пострадавших в белгородскую городскую больницу № 2. Вся необходимая помощь оказывается.

Кроме того, в результате обстрела в трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады и газовая труба. Также осколками посечены четыре легковых автомобиля.