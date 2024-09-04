Ростовчанам рассказали, почему многие не готовы заводить детей

В России многие жители не спешат заводить детей, так как хотят пожить для себя. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на гендиректора и председателя правления фонда ВЦИОМ Константина Абрамова. Согласно проведенным опросам, большинство россиян психологически не готовы к ребенку.
Еще одной причиной стала карьера. Многие молодые девушки стремятся состояться в карьере и профессии.
— Третья причина, по которой россияне откладывают планы о семье с детьми — экономическая ситуация в стране, — говорится в сообщении.
32% опрошенных сообщили, что отсутствие собственного жилья заставляет отодвигать мысли о рождении детей, даже уже имея семью.