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Ростовчанам рассказали, почему многие не готовы заводить детей

Жителям донского региона объяснили, почему многие жители не готовы заводить детей.

Источник: Комсомольская правда

В России многие жители не спешат заводить детей, так как хотят пожить для себя. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на гендиректора и председателя правления фонда ВЦИОМ Константина Абрамова. Согласно проведенным опросам, большинство россиян психологически не готовы к ребенку.

Еще одной причиной стала карьера. Многие молодые девушки стремятся состояться в карьере и профессии.

— Третья причина, по которой россияне откладывают планы о семье с детьми — экономическая ситуация в стране, — говорится в сообщении.

32% опрошенных сообщили, что отсутствие собственного жилья заставляет отодвигать мысли о рождении детей, даже уже имея семью.