Ростовчанам рассказали, почему многие не готовы заводить детей

В России многие жители не спешат заводить детей, так как хотят пожить для себя. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на гендиректора и председателя правления фонда ВЦИОМ Константина Абрамова. Согласно проведенным опросам, большинство россиян психологически не готовы к ребенку.