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В Таганроге иномарка столкнулась с легковушкой и сбила человека

В Таганроге при столкновении двух иномарок пострадал человек.
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге иномарка столкнулась с легковушкой и сбила пешехода. Об этом сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области. ДТП произошло 4 сентября в 9:30 в переулке 17-й Новом.

По предварительной информации ведомства, 34-летняя водитель Кia BD врезалась в автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, за рулем которого находился 73-летний водитель. От сильного удара машину отбросило в дорожный знак, а после этого — в пешехода.

С травмами 34-летнего мужчину доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.