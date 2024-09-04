В Таганроге иномарка столкнулась с легковушкой и сбила человека

В Таганроге иномарка столкнулась с легковушкой и сбила пешехода. Об этом сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области. ДТП произошло 4 сентября в 9:30 в переулке 17-й Новом.
По предварительной информации ведомства, 34-летняя водитель Кia BD врезалась в автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, за рулем которого находился 73-летний водитель. От сильного удара машину отбросило в дорожный знак, а после этого — в пешехода.
С травмами 34-летнего мужчину доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.