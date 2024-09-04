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В Белоруссии задержали агента японской спецслужбы

МИНСК, 4 сен — РИА Новости. В Белоруссии задержан агент японской спецслужбы, сообщает в среду государственный телеканал «Беларусь 1».

Источник: Reuters

«Пойман агент, подданный страны восходящего солнца, имевший самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы “Один пояс — один путь” и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры», — сообщает телеканал.