В Белоруссии задержали агента японской спецслужбы

«Пойман агент, подданный страны восходящего солнца, имевший самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы “Один пояс — один путь” и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры», — сообщает телеканал.