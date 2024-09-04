В Волгодонске спасатели тушат траву на площади 700 квадратных метров

В Волгодонске произошел ландшафтный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 4 сентября вечером на Жуковском шоссе, 26.
По предварительной информации ведомства, трава начала полыхать около 17 часов. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Огонь за считанные минуты охватил порядка 700 квадратных метров территории. Прибывшие спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Локализовать возгорание удалось в 18:50.
Сейчас на месте ЧП продолжают работать 20 спасателей и пять спецмашин.