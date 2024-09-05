Задержанных сотрудников Центра временного содержания мигрантов арестовали

При обысках в домах и на работе подозреваемых следователи обнаружили вещи и документы, указывающие на причастность задержанных к преступлению, сообщал Следственный комитет. По данным ведомства, фигуранты получили от иностранных граждан денежные средства в размере не менее 80 тыс. руб.