Генерал армии защитился Конституцией. Павлу Попову предложили сделку со следствием

Как выяснил СКР, под руководством Попова соучастники с 2021 года по июль 2024 года смогли похитить «не менее 30 млн руб.», которые были выделены из бюджета на обеспечение деятельности и функционирование «Патриотов». Это было сделано путем заключения договоров с ООО «Архитектурная строительная компания» и «Компания инженер», а также ИП Марамыгин А. А. и ИП Куваева О. В. на ремонт и обслуживание электросетей, коммунального хозяйства парка, поставку материалов и выполнение таких подрядных работ, как техническое обслуживание и уборка зданий и помещений.