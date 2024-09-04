Зоозащитники заявили, что «российского кита-шпиона» в Норвегии застрелили

В Норвежском управлении рыболовства полагали, что кит какое-то время содержался в неволе: он вел себя так, будто привык к людям. Тушу кита нашли в заливе Рисавика на юге страны 2 сентября. Предполагаемый возраст Хвальдимира на момент смерти составлял от 15 до 20 лет, что сравнительно мало для белухи, которая может прожить от 40 до 60 лет.