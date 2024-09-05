Израиль нанес удары по объектам военной инфраструктуры «Хезболлы»

«Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удары по более чем десяти пусковым установкам “Хезболлах” и объектам военной инфраструктуры, представлявшим угрозу для граждан Израиля… на юге Ливана», — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения «Хезболлах» ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.