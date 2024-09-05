Что произошло в Иркутске в ночь на 5 сентября 2024 года: последние новости

Жительница Иркутска попалась на уловки мошенников дважды. Сначала в 2021 году она потеряла около 300 тысяч рублей на финансовой пирамиде. В этом году с ней связалась «юрист» и предложила помощь в возвращении денег. Однако, она также оказалась мошенницей и украла более двух миллионов рублей.