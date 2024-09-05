Что произошло в Иркутске в ночь на 5 сентября 2024 года: последние новости

Мужчину-инвалида спасли на пожаре в Тайшете.
Ночью 4 сентября в Тайшете загорелась хозяйственная постройка. Огонь мог с легкостью перекинуться на соседний жилой дом, в котором был мужчина-инвалид. К счастью, трагедии удалось избежать. Пожарные потушили пламя. Причиной разгоревшегося огня, по всей видимости, стало короткое замыкание.
Жительница Иркутска перевела «юристу» более двух млн рублей.
Жительница Иркутска попалась на уловки мошенников дважды. Сначала в 2021 году она потеряла около 300 тысяч рублей на финансовой пирамиде. В этом году с ней связалась «юрист» и предложила помощь в возвращении денег. Однако, она также оказалась мошенницей и украла более двух миллионов рублей.
Открывшего во дворе стрельбу жителя Иркутска задержали.
На днях в Иркутске полицейские увидели видеозапись, на которой неизвестный несколько раз выстрелил во дворе многоквартирного дома. Они нашли нарушителя 4 сентября и составили на него административный протокол. Оказалось, что ружье было заряжено холостыми патронами.