На стройке развязки на улице Хрустальной в Екатеринбурге погиб рабочий

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге сильно обгорел в результате удара током мужчина, за бравшийся в трансформаторную подстанцию на ул. Шаронова, 23а. По предварительным данным, несанкционированное проникновение на объект произошло с целью хищения оборудования.