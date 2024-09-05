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На стройке развязки на улице Хрустальной в Екатеринбурге погиб рабочий

В Екатеринбурге на стройке на улице Хрустальной погиб один из рабочих.

В Екатеринбурге на стройке развязки у «Калины» на улице Хрустальной погиб один из рабочих.

Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области проводит проверку сообщения о гибели рабочего.

По данным пресс-службы областного СУ СКР, вечером 4 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при работе в районе строящегося объекта на ул. Хрустальной погиб рабочий.

Организована проверка. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, истребуются документы о проведении инструктажа по технике безопасности, должностные инструкции и иные материалы.

Тело погибшего направят на экспертизу для установления точной причины смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге сильно обгорел в результате удара током мужчина, за бравшийся в трансформаторную подстанцию на ул. Шаронова, 23а. По предварительным данным, несанкционированное проникновение на объект произошло с целью хищения оборудования.

СК