На стройке развязки на улице Хрустальной в Екатеринбурге погиб рабочий

В Екатеринбурге на стройке развязки у «Калины» на улице Хрустальной погиб один из рабочих.
Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области проводит проверку сообщения о гибели рабочего.
По данным пресс-службы областного СУ СКР, вечером 4 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при работе в районе строящегося объекта на ул. Хрустальной погиб рабочий.
Организована проверка. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, истребуются документы о проведении инструктажа по технике безопасности, должностные инструкции и иные материалы.
Тело погибшего направят на экспертизу для установления точной причины смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге сильно обгорел в результате удара током мужчина, за бравшийся в трансформаторную подстанцию на ул. Шаронова, 23а. По предварительным данным, несанкционированное проникновение на объект произошло с целью хищения оборудования.