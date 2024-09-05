Появились кадры с двумя военнопленными украинками в Курской области

Девушки представились, как Алена Шевчук и Виктория Яценко. На вопрос “Что делаете на русской земле?” Виктория Яценко ответила “Снимала, как наши хлопцы захватывали Курскую область”. Также оно сообщила, что проходила военную подготовку в городе Львов на Яворовском полигоне. Обучали ее грузинские наемники и другие иностранцы.