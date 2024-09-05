Появились кадры с двумя военнопленными украинками в Курской области

В Телеграм-канале «Пограничник из ада» опубликовали видео с попавшими в плен в Курской области украинками, воюющими на стороне ВСУ.
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Девушки представились, как Алена Шевчук и Виктория Яценко. На вопрос “Что делаете на русской земле?” Виктория Яценко ответила “Снимала, как наши хлопцы захватывали Курскую область”. Также оно сообщила, что проходила военную подготовку в городе Львов на Яворовском полигоне. Обучали ее грузинские наемники и другие иностранцы.
Напомним, ранее в Курской области уже взяли в плен одну украинку. Она призналась, что вступила в ВСУ добровольно.