Установлена причина падения вертолета санавиации в Усольском районе

Как рассказал агентству ТАСС начальник координационного центра поиска и спасания по Иркутской области Виктор Дрегер, в авиааварии пострадали командир экипажа и пассажиры вертолета.
Напомним, 3 сентября вертолет, направлявшийся из Иркутска в Орлик, перестал выходить на связь спустя 26 минут после взлета. Вскоре стало известно, что Ми-171 аварийно приземлился в 8 километрах от населенного пункта Раздолье Усольского района.
На борту находились шесть человек, включая медицинских работников и экипаж, никто из них не погиб, однако двое получили травмы. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку и возбудила уголовное дело в связи с жесткой посадкой.