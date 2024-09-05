Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Установлена причина падения вертолета санавиации в Усольском районе

Жесткая посадка вертолета Ми-171 в районе поселка Раздолье Усольского района произошла из-за удара молнии и отказа рулевого управления, сообщает ИА «ТК Город».

Как рассказал агентству ТАСС начальник координационного центра поиска и спасания по Иркутской области Виктор Дрегер, в авиааварии пострадали командир экипажа и пассажиры вертолета.

Напомним, 3 сентября вертолет, направлявшийся из Иркутска в Орлик, перестал выходить на связь спустя 26 минут после взлета. Вскоре стало известно, что Ми-171 аварийно приземлился в 8 километрах от населенного пункта Раздолье Усольского района.

На борту находились шесть человек, включая медицинских работников и экипаж, никто из них не погиб, однако двое получили травмы. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку и возбудила уголовное дело в связи с жесткой посадкой.