Военнослужащий из Иркутской области Иннокентий Изиев погиб в зоне СВО

«Иннокентий Изиев родился в деревне Тонта Ольхонского района. Проживал в Улан-Удэ. В июне 2024 года заключил контракт с министерством обороны Российской Федерации. В зоне СВО служил рядовым роты мотострелкового полка», — рассказали АиФ-Иркутск в районной администрации.
Сослуживцы Иннокентия Изиева отметили, что он был отзывчивым человеком и всегда приходил на помощь. В ходе боя 12 августа 2024 года Иннокентий Изиев погиб. Ему было 42 года.
У бойца остались вдова и двое детей. В памяти родных он останется любящим и заботливым мужем, отцом и верным товарищем.
Церемония прощания с погибшим военнослужащим пройдёт в четверг, 5 сентября, в селе Еланцы. Близкие, друзья и сельчане соберутся, чтобы проводить Иннокентия Изиева в последний путь.