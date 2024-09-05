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Военнослужащий из Иркутской области Иннокентий Изиев погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Иркутской области Иннокентий Изиев погиб в зоне специальной военной операции при выполнении боевого задания. Об этом irk.aif.ru сообщили в администрации Ольхонского района.

«Иннокентий Изиев родился в деревне Тонта Ольхонского района. Проживал в Улан-Удэ. В июне 2024 года заключил контракт с министерством обороны Российской Федерации. В зоне СВО служил рядовым роты мотострелкового полка», — рассказали АиФ-Иркутск в районной администрации.

Сослуживцы Иннокентия Изиева отметили, что он был отзывчивым человеком и всегда приходил на помощь. В ходе боя 12 августа 2024 года Иннокентий Изиев погиб. Ему было 42 года.

У бойца остались вдова и двое детей. В памяти родных он останется любящим и заботливым мужем, отцом и верным товарищем.

Церемония прощания с погибшим военнослужащим пройдёт в четверг, 5 сентября, в селе Еланцы. Близкие, друзья и сельчане соберутся, чтобы проводить Иннокентия Изиева в последний путь.