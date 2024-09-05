Станислав Галиев: «Хорошо, что “Авангард” выстоял в меньшинстве и забил сам»

«Героем сегодня я себя не считаю, герои тут все. Немного было сложно из-за того, что относительно долго до этой встречи не было игровой практики. Ну и первая игра сезона — тяжело было и поэтому. Полная зрителей арена —это эмоциональное давление. Хорошо, что мы выстояли в меньшинстве, забили в своем большинстве. В равных составах мы много бросали, но по факту КПД был не очень. Наверное, надо больше бросать через периметр. Видеть точку в центре ворот и вообще больше на них вылезать. В нашей тройке взаимодействие партнеров сейчас мне нравится», — отметил Станислав.