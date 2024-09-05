Станислав Галиев: «Хорошо, что “Авангард” выстоял в меньшинстве и забил сам»

В среду, 4 сентября, ХК «Авангард» дома сыграл первый матч в новом сезоне КХЛ и победил «Сибирь» со счетом 2:1. Первый гол у омичей забил форвард Станислав Галиев, который затем в раздевалке и оценил игру в комментарии для СМИ.
Хотя форварда и можно считать здесь героем матча, сам он это определение скромно отмел.
«Героем сегодня я себя не считаю, герои тут все. Немного было сложно из-за того, что относительно долго до этой встречи не было игровой практики. Ну и первая игра сезона — тяжело было и поэтому. Полная зрителей арена —это эмоциональное давление. Хорошо, что мы выстояли в меньшинстве, забили в своем большинстве. В равных составах мы много бросали, но по факту КПД был не очень. Наверное, надо больше бросать через периметр. Видеть точку в центре ворот и вообще больше на них вылезать. В нашей тройке взаимодействие партнеров сейчас мне нравится», — отметил Станислав.
Ответил нападающий и на вопрос о том, что пока всей команде тяжело даются голы. Он подтвердил, что сейчас это так и есть, но понятно, как над этим работать.
«Будем вылезать на ворота активнее, бросать, отсюда и будут голы», —высказался он.
Комментируя качество льда на арене, игрок развеял беспокойство — в сентябре он может быть мягким. По его уверению, критично это на матч точно не повлияло. При том, что этот фактор сработал против обеих команд.
На вопрос о качестве льда затем на пресс-конференции тренеров ответил и наставник нашей команды Сергей Звягин.
«Лед — в принципе, не оправдание, больше мешала нам нервозность, когда пас вместо того, чтобы идти мягко на клюшку, был такой, что шайба скакала, получалось неточно. Но это больше такие технические моменты», — отметил Звягин. Далее «Авангард» сыграет дома 6 сентября против «Нефтехимика».