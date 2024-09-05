Экипаж Ми-28НМ атаковал скопление живой силы ВСУ в приграничье Курской области

Представители российского оборонного ведомства отметили, что Ми-28НМ нанес удары по позициям украинской армии с помощью авиационных средств поражения, в результате чего были уничтожены личный состав и бронетехника ВСУ.
После того как цели были поражены, экипаж вертолета вернулся на площадку вылета.
Ранее, 4 сентября, Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли до 450 военных и 17 единиц бронетехники на курском направлении, в том числе один танк и боевую машину пехоты (БМП) и 15 боевых бронированных машин, 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия — три самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и одну М777 производства США, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) американского производства.
ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.