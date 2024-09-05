Экипаж Ми-28НМ атаковал скопление живой силы ВСУ в приграничье Курской области

Ранее, 4 сентября, Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли до 450 военных и 17 единиц бронетехники на курском направлении, в том числе один танк и боевую машину пехоты (БМП) и 15 боевых бронированных машин, 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия — три самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и одну М777 производства США, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) американского производства.