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Экипаж Ми-28НМ атаковал скопление живой силы ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ Воздушно-космических сил (ВКС) России нанес удар по скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из приграничных районов Курской области. Министерство обороны РФ 5 сентября показало кадры боевой работы экипажа.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Представители российского оборонного ведомства отметили, что Ми-28НМ нанес удары по позициям украинской армии с помощью авиационных средств поражения, в результате чего были уничтожены личный состав и бронетехника ВСУ.

После того как цели были поражены, экипаж вертолета вернулся на площадку вылета.

Ранее, 4 сентября, Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли до 450 военных и 17 единиц бронетехники на курском направлении, в том числе один танк и боевую машину пехоты (БМП) и 15 боевых бронированных машин, 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия — три самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и одну М777 производства США, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) американского производства.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.