Цивилев назвал причину аварии в электросетях в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Энергетическая авария в Приморье в августе была связана с человеческим фактором, но специальная комиссия опубликует выводы о ее причинах, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума.
В августе в Приморье происходило массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов сообщали о том, что остались без электричества. Власти поясняли, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС.
«Почему произошла эта ситуация, я уже понимаю, человеческий фактор. Но мы сейчас делаем очень серьезные выводы, работает целая комиссия. На основании заключения этой комиссии будем “публичить” и разбирать на всей территории России этот случай», — сказал министр, отвечая на вопрос о причинах массового отключения электроэнергии в Приморье летом.
Федеральные органы в дальнейшем проанализируют причины, добавил Цивилев.
Восточный экономический форум проходит