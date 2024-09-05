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Цивилев назвал причину аварии в электросетях в Приморье

Цивилев: энергетическая авария в Приморье была связана с человеческим фактором.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Энергетическая авария в Приморье в августе была связана с человеческим фактором, но специальная комиссия опубликует выводы о ее причинах, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума.

В августе в Приморье происходило массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов сообщали о том, что остались без электричества. Власти поясняли, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС.

«Почему произошла эта ситуация, я уже понимаю, человеческий фактор. Но мы сейчас делаем очень серьезные выводы, работает целая комиссия. На основании заключения этой комиссии будем “публичить” и разбирать на всей территории России этот случай», — сказал министр, отвечая на вопрос о причинах массового отключения электроэнергии в Приморье летом.

Федеральные органы в дальнейшем проанализируют причины, добавил Цивилев.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

энергетика