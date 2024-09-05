Цивилев назвал причину аварии в электросетях в Приморье

«Почему произошла эта ситуация, я уже понимаю, человеческий фактор. Но мы сейчас делаем очень серьезные выводы, работает целая комиссия. На основании заключения этой комиссии будем “публичить” и разбирать на всей территории России этот случай», — сказал министр, отвечая на вопрос о причинах массового отключения электроэнергии в Приморье летом.