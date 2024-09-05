Boeing 787 запросил экстренную посадку в Москве из-за проблем с двигателем

Принадлежащий компании Air India самолет Boeing-787, направлявшийся из Дели в Британию, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Борт приземлился в 18:36, рассказали РИА Новости в экстренных службах.
Причиной незапланированной остановки стал «отказ автомата тяги».
Это был трансконтинентальный рейс. Но из-за проблем с двигателем пилоты запросили посадку в Москве.
«Самолет успешно приземлился в Шереметьево», — уточнил источник в экстренных службах.
Пострадавших нет.
Напомним, в августе этого года летевший из Дели в США Boeing 777 совершил экстренную посадку в Красноярске. В полете сработал датчик задымления. На борту находилось 252 человека. Им пришлось больше суток ждать резервный борт.
Позже пассажиры поблагодарили Россию за гостеприимство.