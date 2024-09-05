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В полиции рассказали о драке на избирательном участке в Иркутске

Полицейские опровергли информацию о драке на избирательном участке в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске правоохранители проверили информацию о якобы драке, про которую заявили авторы одного из телеграмм-каналов. Сообщалось, что конфликт произошел в помещении территориальной избирательной комиссии, где проводили досрочное голосование. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

В полиции изучили записи с видеокамер по указанному адресу, опросили председателей и членов комиссии, а также других возможных свидетелей.

— Они пояснили, что никаких драк или иного рукоприкладства за последние несколько дней не было, иных грубых нарушений общественного порядка и хода голосования не зарегистрировано, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, в отделение не обращались якобы пострадавшие. Полиция просит доверять только проверенным источникам информации.