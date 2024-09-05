«Ну извините, да. Прошу прощения»: В Омске водитель чуть не сбил толпу школьников

Во вторник, 3 сентября, в телеграм-канале «Омск live» появилось видео об инциденте на дороге, который мог закончится большой трагедией. На пешеходном переходе по улице Омской возле гимназии № 146 водитель на «Ладе Гранте» промчался на красный свет светофора и едва не врезался в толпу школьников.
Дети, к счастью, успели разбежаться, а омская полиция начала поиски правонарушителя.
Вчера виновник приехал в полицию дать показания. Свой поступок он объяснил тем, что в машине якобы начали отказывать тормоза. Причем в полицию он приехал на той же машине.
«Ну извините, да. Прощу прощения, что чуть не зацепил детей», — заявил он.
Водителю 22 года, стаж вождения у него совсем небольшой, около двух месяцев. Как он рассказал полиции, ранее правил дорожного движения он не нарушал.
За проезд на запрещающий сигнал светофора неопытного водителя привлекли к административной ответственности. Ему выписан штраф в размере тысячи рублей.