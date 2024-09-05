«Ну извините, да. Прошу прощения»: В Омске водитель чуть не сбил толпу школьников

Во вторник, 3 сентября, в телеграм-канале «Омск live» появилось видео об инциденте на дороге, который мог закончится большой трагедией. На пешеходном переходе по улице Омской возле гимназии № 146 водитель на «Ладе Гранте» промчался на красный свет светофора и едва не врезался в толпу школьников.