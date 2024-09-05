Три уголовных дела завели за контрабанду древесины в Иркутске

В Иркутске завели три уголовных дела о контрабанде древесины. Сумма ущерба составила почти 400 миллионов рублей. Правоохранители занимались старым делом, как вдруг выяснились новые нарушения. Оказалось, что лес срубили еще несколько раз. Сначала сумма ущерба составила 326 миллионов рублей, а после произошло еще два факта преступления на 72 миллиона и один миллион рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.