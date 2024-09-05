Три уголовных дела завели за контрабанду древесины в Иркутске

В Иркутске завели три уголовных дела о контрабанде древесины. Сумма ущерба составила почти 400 миллионов рублей. Правоохранители занимались старым делом, как вдруг выяснились новые нарушения. Оказалось, что лес срубили еще несколько раз. Сначала сумма ущерба составила 326 миллионов рублей, а после произошло еще два факта преступления на 72 миллиона и один миллион рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.
Установлено, что женщина-бухгалтер, ее подельник и организатор, которого на данный момент не нашли, заключили несколько сделок с руководителями подставных фирм. После чего лес увезли на поездах в Узбекистан, КНР и Киргизию.
— Ранее задержанные с февраля по апрель 2015 года вывезли за рубеж еще не менее 23,4 тыс. куб.м. леса на 100 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас уголовное разбирательство привязали к прошлому делу. Женщине-бухгалтеру запрещен выезд из страны, а ее подельнику выдали запрет на определенные действия. Организатора объявили в розыск.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске 5 сентября подключат отопление в школах, детсадах и больницах.