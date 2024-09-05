Суд в Москве арестовал имущество жены фигуранта дела о бронежилетах Кальченко

Согласно закону, суд может наложить арест на имущество, находящееся у третьих лиц, если есть основания полагать, что оно было получено преступным путем. Судебные документы указывают на то, что суд не получил информации о доходах супруги Кальченко, которые могли бы объяснить покупку указанного имущества в период преступной деятельности ее мужа. Суд считает, что ~имущество было оформлено на близких «с целью его сокрытия от обращения на него взысканий в случае постановления по делу обвинительного приговора».~