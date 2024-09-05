Жестоко убитую на Маврикии уроженку Башкирии похоронили в родном городе

В тот день Залия села к нему в машину и после этого ее никто не видел. Поначалу Сундур отрицал свою причастность к ее исчезновению, но в его автомобиле обнаружили следы крови. Тогда мужчина во всем сознался и указал на место, где спрятал тело. Он зарезал уроженку Башкирии и закопал. Поводом для убийства послужила ревность. Мужчина увидел в телефоне у Залии переписку с другими мужчинами.