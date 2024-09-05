Жестоко убитую на Маврикии уроженку Башкирии похоронили в родном городе

В Учалах похоронили 29-летнюю Залию Шамигулову, которую в конце августа из ревности жестоко убил на острове Маврикий местный житель Пурявирсингх Сундур. Тело девушки, которая в последние месяцы жила в Африке, привезли в Башкирию, где остались ее родители. Сама она после окончания школы переехала в Челябинск.
Как удалось выяснить, часть затрат — транспортировку тела и прощание — взяли на себя власти Маврикии. Также помощь оказали и неравнодушные к произошедшему россияне.
Напомним, что Залия Шамигулова отправилась туда с подругой. Там по интернету познакомилась с 29-летним местным жителем, у которого появились к девушке серьезные намерения. Он познакомил ее с родственниками и собирался жениться. При этом, по его словам, близости между ними не было.
В тот день Залия села к нему в машину и после этого ее никто не видел. Поначалу Сундур отрицал свою причастность к ее исчезновению, но в его автомобиле обнаружили следы крови. Тогда мужчина во всем сознался и указал на место, где спрятал тело. Он зарезал уроженку Башкирии и закопал. Поводом для убийства послужила ревность. Мужчина увидел в телефоне у Залии переписку с другими мужчинами.