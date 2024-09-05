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Водитель грузовика погиб в страшной аварии на трассе М-5 в Самарской области

В Сергиевском районе на трассе М-5 столкнулись два большегруза.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером 4 сентября на трассе М-5 в Самарской области произошла жуткая авария, которая унесла жизнь человека. В Сергиевском районе на 1085 километре автодороги столкнулись два грузовика. Около 18.50 в аварию попали большегрузы Даф, которым управлял мужчина 1983 года рождения, и Ситтрак, за рулем которого был мужчина 1966 года рождения.

— Водитель грузового автомобиля Ситтрак скончался на месте ДТП, до приезда бригады скорой медицинской помощи, — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Также в ликвидации последствий аварии участвовали пожарные-спасатели. Что стало причиной аварии, сейчас выясняют полицейские.