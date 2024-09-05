Снайперы ВС РФ рассказали о своей работе на авдеевском направлении

«Снайперское дело развивается. В войсках есть винтовки разного калибра. Сейчас у снайпера, работающего на дальних дистанциях, есть под рукой оружие для решения самых сложных задач», — сообщил он.
У Каира две снайперских винтовки ORSIS в калибрах, хорошо подходящих для дальнобойной стрельбы — это .338 Lapua Magnum и .375 CheyTac. Последнюю он берет для работы на максимальных дистанциях.
Специфика действий снайперов меняется. Из-за возможности обнаружения с воздуха им приходится совершать длительные пешие переходы.
«Мы ходим на дальние дистанции по 7−8 км, потому что возможности подъехать технике ближе к линии фронта и высадить нас просто нет. Из-за тех же FPV-дронов. В итоге нам приходится выгружаться за очень много километров от позиции», — объяснил Каир.
Основная задача снайперских групп сегодня — держать врага в постоянном напряжении. Врагу надо дать почувствовать себя уязвимым даже там, где он считал себя защищенным от любых средств поражения.