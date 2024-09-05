Снайперы ВС РФ рассказали о своей работе на авдеевском направлении

«Мы ходим на дальние дистанции по 7−8 км, потому что возможности подъехать технике ближе к линии фронта и высадить нас просто нет. Из-за тех же FPV-дронов. В итоге нам приходится выгружаться за очень много километров от позиции», — объяснил Каир.