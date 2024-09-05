«Оставьте меня в покое!»: сибирячка отдала мошенникам 385 тысяч рублей, чтобы они перестали ей названивать

Почему-то поверив аферисту, женщина установила приложение на свой телефон. Дальше включила демонстрацию экрана. И тут она увидела, что на счете в приложении есть 6000 тысяч долларов (а это более 500 тысяч рублей!). Мошенник сообщил, что деньги срочно нужно вывести. Но женщина и тогда понимала, что эта сумма ей не принадлежит. «Консультант» все пытался убедить ее в обратном. Тут он перешел в атаку. Начал запугивать ее тем, что правоохранители рано или поздно зададутся вопросом о том, откуда у женщины такие деньги.