«Оставьте меня в покое!»: сибирячка отдала мошенникам 385 тысяч рублей, чтобы они перестали ей названивать

58-летняя женщина из Заиграевского района Бурятии понимала, что попалась на уловки мошенников, но на нее так сильно давили, что она все-таки перевела им немалую сумму. Началась эта история еще в начале августа.
Обманщик позвонил женщине и представился консультантом финансовой организации. Спросил, могут ли они продолжить общение в мессенджере. Женщина была не против. Там ей написали, что на ее счету есть деньги. Только вот пострадавшая знала, что это обман. Ни на одном из ее банковских счетов не было большой суммы. Однако, консультант настойчиво предлагал скачать приложение, чтобы доказать, что он прав.
Почему-то поверив аферисту, женщина установила приложение на свой телефон. Дальше включила демонстрацию экрана. И тут она увидела, что на счете в приложении есть 6000 тысяч долларов (а это более 500 тысяч рублей!). Мошенник сообщил, что деньги срочно нужно вывести. Но женщина и тогда понимала, что эта сумма ей не принадлежит. «Консультант» все пытался убедить ее в обратном. Тут он перешел в атаку. Начал запугивать ее тем, что правоохранители рано или поздно зададутся вопросом о том, откуда у женщины такие деньги.
— Оказывая психологическое давление, мошенник узнал, в каком банке она обслуживается, а затем потребовал открыть банковское приложение и показать все имеющиеся у нее счета. Демонстрация экрана все ещё была включена, — рассказали в пресс-службе ОМВД России по Заиграевскому району.
Дальше аферист приказным тоном заставил увеличить лимит по кредитной карте, а после выполнить кое-какие финансовые операции по счетам. Для этого она начала диктовать коды подтверждения, которые поступали ей в сообщениях. В итоге женщина лишилась 385 тысяч рублей, причем часть денег была взята в кредит.
Следователям она рассказала, что сильно испугалась. Понимала, что разговаривает с мошенниками. Но психологическое давление никак не прекращалось, они звонили, писали, запугивали, угрожали. Она таила надежды, что после перевода денег мошенники, наконец, оставят ее в покое.
Пришла в полицию женщина лишь 2 сентября. На преступников завели уголовное дело по статье за мошенничество. Правоохранители проводят расследование.