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Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. В ночь на четверг российские военные пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать регионы России с моря и воздуха при помощи беспилотников и реактивных снарядов. Об этом сообщили в Минобороны.

«Дежурными огневыми средствами в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера», — сказано в сообщении.

Кроме того, как сообщают в военном ведомстве, в течение ночи беспилотники и реактивный снаряд были сбиты над российским приграничьем — Курской, Брянской и Белгородской областями.

«Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд РСЗО “Ольха” и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три дрона — над Курской и два — над Брянской областями», — уточнили в Минобороны.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал об отражении атаки украинских безэкипажных катеров на город. После инцидента закрыто движение транспорта и часть пляжей на набережной.