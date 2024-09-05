Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море

«Дежурными огневыми средствами в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера», — сказано в сообщении.
Кроме того, как сообщают в военном ведомстве, в течение ночи беспилотники и реактивный снаряд были сбиты над российским приграничьем — Курской, Брянской и Белгородской областями.
«Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд РСЗО “Ольха” и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три дрона — над Курской и два — над Брянской областями», — уточнили в Минобороны.
Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал об отражении атаки украинских безэкипажных катеров на город. После инцидента закрыто движение транспорта и часть пляжей на набережной.