На Дону будут судить женщину, незаконно получавшую выплаты по инвалидности

В Миллеровском районе 49-летняя жительница сделала справку об инвалидности. Как выяснили правоохранители, никаких законных оснований для этого не было, да и экспертизу женщина не проходила. Предоставив документ в пенсионный фонд, она стала получать социальные выплаты. Женщине ежемесячно приходили от государства деньги в течение четырех лет. За это время сумма собралась немаленькая — около 600 тысяч рублей.