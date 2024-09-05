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На Дону будут судить женщину, незаконно получавшую выплаты по инвалидности

В Миллеровском районе 49-летняя жительница сделала поддельную справку об инвалидности.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области женщина незаконно оформила инвалидность, чтобы получать пенсию по нетрудоспособности. Об этом 4 сентября сообщили в прокуратуре региона.

В Миллеровском районе 49-летняя жительница сделала справку об инвалидности. Как выяснили правоохранители, никаких законных оснований для этого не было, да и экспертизу женщина не проходила. Предоставив документ в пенсионный фонд, она стала получать социальные выплаты. Женщине ежемесячно приходили от государства деньги в течение четырех лет. За это время сумма собралась немаленькая — около 600 тысяч рублей.

Когда о махинации узнали правоохранители, в отношении лжеинвалида возбудили уголовное дело. Ее обвиняют в мошенничестве при получении выплат. Прокуратура направила дело в суд для рассмотрения по существу.