В Уфе неустановленный водитель сбил 10-летнего самокатчика и покинул место ДТП.

В Уфе в седьмом часу вечера 4 сентября напротив дома № 44 по улице Степана Халтурина неустановленный водитель, двигаясь по дворовому проезду, сбил самокатчика. В ДТП 10-летний школьник с ушибом обратился в медицинское учреждение. Ему оказали помощь и отпустили с родными домой.