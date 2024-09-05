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В Уфе неустановленный водитель сбил 10-летнего самокатчика и покинул место ДТП

В Уфе неустановленный водитель сбил 10-летнего самокатчика и покинул место ДТП.

Источник: Башинформ

В Уфе в седьмом часу вечера 4 сентября напротив дома № 44 по улице Степана Халтурина неустановленный водитель, двигаясь по дворовому проезду, сбил самокатчика. В ДТП 10-летний школьник с ушибом обратился в медицинское учреждение. Ему оказали помощь и отпустили с родными домой.

Сейчас сотрудники ГАИ разыскивают покинувшего место ДТП водителя.

«Если вы стали свидетелем или очевидцем произошедшего, просим вас обратиться по номеру телефона: 8 (347)237−02−02. По факту аварии начато разбирательство», — сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции.