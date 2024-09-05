«Лучше эвтаназия, чем такой дом престарелых»: что говорят соседи о пансионате в Щербаково

«Первое время в нем наркодиспансер был, они тут гудели постоянно. Поднялся скандал, и их убрали отсюда. Больше пяти лет назад это было. Для старых людей условия в этом доме вообще страшные. Я тут все время хожу, но постояльцев снаружи никогда не видела. Они не выходили. Я тут хожу утром и вечером, могу сказать, что из-за забора были слышны крики. И между собой ссорились постояльцы, и иностранные нянечки их ругали или замечания делали».