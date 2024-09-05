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В Башкирии охотники незаконно отстрелили лося

В Башкирии охотники незаконно отстрелили лося.

Источник: Башинформ

В Ишимбайском районе выявлена незаконная добыча лося. Как сообщила «Башинформу» пресс-секретарь минэкологии Ренара Газина, 1 сентября горе-охотников задержал председатель местной общественной организации «Ишимбайское районно-городское общество охотников и рыболовов» Сергей Кононов. Выявлена незаконная добыча лося. Нарушителей доставили в отдел полиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

При осмотре места преступления установлено, что незаконно добыта самка лося. Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составил 400 000 рублей.