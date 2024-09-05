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В Шахтах пожарные потушили крупный ландшафтный пожар

В Шахтах полыхала трава на площади 1700 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах пожарные потушили ландшафтный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 4 сентября около 21:17 на улице Геологов.

По предварительной информации ведомства, очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Пламя стремительно распространялось по территории. Огнем было охвачено порядка 1700 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить пламя. Полностью ликвидировать возгорание удалось в два часа ночи 5 сентября.

На месте работали 13 спецмашин и 22 человека.