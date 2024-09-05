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Сегодня ночью омские пожарные тушили крупный пожар

Загорелось производственное здание по улице 10 лет Октября.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью на улице 10 лет Октября начался крупный пожар. Горело производственное здание площадью 1700 кв. метров. Сообщение о возгорании пришло на пульт «01» в 00:41.

На месте работали 105 сотрудников МЧС и 23 единицы техники. Ликвидировать открытое пламя удалось только в 5:30. Сообщений о полной ликвидации пожара от МЧС по омской области пока не поступало.

В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.