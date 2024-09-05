Алаудинов заявил, что ВСУ подтянули новые силы в Курскую область

«У нас была такая тишина, потому что последние батальоны, которые были затянуты несколько дней назад, они были уже перемолоты. Я так понял, сегодня противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов», — сказал он в обращении в телеграм-канале (было опубликовано поздно вечером накануне).