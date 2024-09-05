В Уфе на детской площадке женщина избила мальчика.

В Уфе женщина напала на ребенка во дворе жилого дома на улице Софьи Перовской. Инцидент попал в объектив камеры домофона. На записи, анонимно опубликованной в телеграм-канале БашДТП, видно, как на детской площадке к мальчику подбегает женщина, толкает ребенка — тот падает, она несколько раз наносит ему удары ногами. Далее к ребенку подходит мужчина и они втроем, вместе с обидчицей мальчика, идут к подъезду и набирают чью-то квартиру. Сообщается, что женщина может находиться в положении.