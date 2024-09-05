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В Уфе на детской площадке женщина избила мальчика

В Уфе на детской площадке женщина избила мальчика.

Источник: Башинформ

В Уфе женщина напала на ребенка во дворе жилого дома на улице Софьи Перовской. Инцидент попал в объектив камеры домофона. На записи, анонимно опубликованной в телеграм-канале БашДТП, видно, как на детской площадке к мальчику подбегает женщина, толкает ребенка — тот падает, она несколько раз наносит ему удары ногами. Далее к ребенку подходит мужчина и они втроем, вместе с обидчицей мальчика, идут к подъезду и набирают чью-то квартиру. Сообщается, что женщина может находиться в положении.

Что спровоцировало ее на подобное поведение, зачем она избила ребенка — неизвестно.

«Башинформ» обратился за комментарием по поводу данного инцидента в пресс-службу МВД по РБ. Как только ответ будет получен, мы его опубликуем.