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17-летний подросток-инвалид утонул в Финском заливе

Спасатели нашли тело подростка в 10 метрах от берега Финского залива.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла 4 сентября на Финском заливе. В этот день 52-летняя петербурженка пришла на пляж у дома 72 по Приморскому проспекту вместе с 17-летним сыном-инвалидом, чтобы покупаться. Погода стояла прекрасная, было тепло, и ничего не предвещало беды. Но в какой-то момент, когда мать отвлеклась на несколько минут, подросток исчез под водой. Женщина начала кричать и искать ребенка, а очевидцы сообщили об этом в экстренные службы. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что парень утонул. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

— Около трех часов дня сотрудники МЧС в 10 метрах от берега из Финского залива извлекли труп подростка без внешних признаков насильственной смерти, — уточнил источник.

О парне известно, что он был инвалидом с особенностями развития.

Ранее SPB.KP.RU писал, что 13-летний мальчик прыгнул с пирса в реку Волхов в Киришах и утонул.

МЧС