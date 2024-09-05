17-летний подросток-инвалид утонул в Финском заливе

Трагедия произошла 4 сентября на Финском заливе. В этот день 52-летняя петербурженка пришла на пляж у дома 72 по Приморскому проспекту вместе с 17-летним сыном-инвалидом, чтобы покупаться. Погода стояла прекрасная, было тепло, и ничего не предвещало беды. Но в какой-то момент, когда мать отвлеклась на несколько минут, подросток исчез под водой. Женщина начала кричать и искать ребенка, а очевидцы сообщили об этом в экстренные службы. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что парень утонул. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».