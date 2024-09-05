В Большой Соснове простились с погибшим солдатом-срочником

Алексей Хомяков родился в 2011 году в Большой Соснове. После окончания колледжа был призван в армию. В сообщении пресс-службы округа говорится, что он «погиб при исполнении обязанностей военной службы в командировке по охране государственных границ», была ли это Курская область — не уточняется.