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В Большой Соснове простились с погибшим солдатом-срочником

В Большой Соснове вчера простились с военнослужащим Алексеем Хомяковым, погибшим в ходе боевых действий. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.

Алексей Хомяков родился в 2011 году в Большой Соснове. После окончания колледжа был призван в армию. В сообщении пресс-службы округа говорится, что он «погиб при исполнении обязанностей военной службы в командировке по охране государственных границ», была ли это Курская область — не уточняется.