В СУ СК РФ поручили завести дело после домогательств таксиста к женщине в Ростове

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести дело после домогательств таксиста к женщине в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 5 сентября.
Следователи проводят проверку после того, как водитель такси совершил развратные действия. В салоне автомобиля находилась пассажирка, которая записала происходящее на видео.
— Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК по Ростовской области возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении ведомства.