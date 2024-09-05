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В СУ СК РФ поручили завести дело после домогательств таксиста к женщине в Ростове

Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту преступных действий таксиста в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести дело после домогательств таксиста к женщине в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 5 сентября.

Следователи проводят проверку после того, как водитель такси совершил развратные действия. В салоне автомобиля находилась пассажирка, которая записала происходящее на видео.

— Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК по Ростовской области возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении ведомства.