В Новосибирске выявили 115 случаев дачи взяток за 2024 год

— Выявлено около 100 преступлений, совершенных лицами с использованием служебного положения, и 115 случаев взяточничества. Как пример, была выявлена преступная деятельность сотрудников ГИБДД — двух напарников, которые, находясь на посту, систематически получали от автомобилистов взятки на банковскую карту. Средний размер взятки — несколько десятков тысяч рублей. Сотрудники задержаны, находятся под стражей, расследование дела подходит к завершению. Расследуется еще около двух десятков похожих преступлений, — рассказал КП-Новосибирск начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Алексей Тивяков.