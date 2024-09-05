В Челябинске из-за короткого замыкания чуть не сгорел детский сад

Утром 5 сентября челябинские пожарные выезжали по вызову о возгорании в одном из детских садов по Троицкому тракту. К моменту прибытия экипажей пламя уже удалось потушить. Отличилась женщина-повар, которая проявила хладнокровие при ЧП: она отключила электричество в здании и погасила огонь с помощью огнетушителя, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания в удлинителе. От неисправного прибора загорелись вещи в одном из кабинетов. К счастью, в это время детей в здании еще не было. Благодаря грамотным действиям поварихи площадь возгорания не превысила одного квадратного метра.
По факту пожара в дошкольном учреждении возбуждено административное расследование.