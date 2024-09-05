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В Челябинске из-за короткого замыкания чуть не сгорел детский сад

Дошкольное учреждение спасла отважная повариха.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

Утром 5 сентября челябинские пожарные выезжали по вызову о возгорании в одном из детских садов по Троицкому тракту. К моменту прибытия экипажей пламя уже удалось потушить. Отличилась женщина-повар, которая проявила хладнокровие при ЧП: она отключила электричество в здании и погасила огонь с помощью огнетушителя, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания в удлинителе. От неисправного прибора загорелись вещи в одном из кабинетов. К счастью, в это время детей в здании еще не было. Благодаря грамотным действиям поварихи площадь возгорания не превысила одного квадратного метра.

По факту пожара в дошкольном учреждении возбуждено административное расследование.

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