В Челябинске из-за короткого замыкания чуть не сгорел детский сад

Утром 5 сентября челябинские пожарные выезжали по вызову о возгорании в одном из детских садов по Троицкому тракту. К моменту прибытия экипажей пламя уже удалось потушить. Отличилась женщина-повар, которая проявила хладнокровие при ЧП: она отключила электричество в здании и погасила огонь с помощью огнетушителя, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС.