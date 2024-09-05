В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Мега»

В Екатеринбурге утром 5 сентября эвакуировали торговый центр «Мега», который расположен по адресу улица Металлургов, 87. Посетителей и сотрудников ТЦ вывели на улицу, сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
— По громкой связи объявили, чтобы все покинули здание. Охрана бегает, перекрывают въезды. Толкучка, машин много, — передает telegram-канал слова очевидицы.
По данным «КП-Екатеринбург», сирена прозвучала около 10:00. Запускать сотрудников и посетителей в торговый центр начали в 10:26.
В Росгвардии «КП-Екатеринбург» сообщили, что информация проверяется и уточняется. Позже в федеральной службе добавили, что в «Меге» проходят плановые учения, организованные самим торговым центром.
в ГУ МЧС по Свердловской области «КП-Екатеринбург» утверждают, что сообщений об эвакуации торгового центра в Екатеринбурге не поступало.
На момент публикации связаться с представителями ТЦ «Мега» не удалось.