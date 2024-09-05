Под Воронежем взорвали 17 боеприпасов

Очередную партию боеприпасов времен Великой Отечественной войны уничтожили в Воронежской области. Их взорвали на подрывной площадке в Рамонском районе 4 сентября. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Всего расчет аварийно-спасательной службы области уничтожил 17 боеприпасов. Среди них — 15 артиллерийских снарядов и две минометные мины. Подрыв был произведен в 12:30.
Как писал сайт vrn.kp.ru, по заявке Хохольского района уничтожили также 17 боеприпасов, сохранившихся со времен ВОВ. В список вошли 10 артиллерийских снарядов 105 мм, 2 артиллерийских снаряда 45 мм, по 1 артиллерийскому снаряду 40 мм, ручной гранате Ф-1 и три прочих боеприпаса.