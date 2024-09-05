Свыше 100 ДТП зарегистрировали в Казани в минувшие сутки

За это же время в городе к административной ответственности привлекли 425 водителей и 37 пешеходов. 46 человек нарушили правила применения ремней безопасности, 15 — не уступили дорогу пешеходам, еще восемь — проигнорировали требования по перевозке детей. Пять автомобилистов задержали за управление транспортным средством с признаками опьянения.