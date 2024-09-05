Свыше 100 ДТП зарегистрировали в Казани в минувшие сутки

В Казани в минувшие сутки зарегистрировали 103 ДТП. В них пострадали два человека, которые получили травмы различной степени тяжести.
Так, в 16:40 23-летний водитель автомобиля на трассе Казань — Оренбург не выбрал безопасную дистанцию и сбил велосипедиста, который следовал впереди в попутном направлении. В результате ДТП 52-летнего мужчину с травмами госпитализировали в больницу.
Другой 43-летний автолюбитель в 16:00 напротив дома № 30д по ул. Троицкий лес не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с машиной, в которой пострадала пассажирка. 24-летнюю девушку отпустили из больницы после оказания медицинской помощи.
За это же время в городе к административной ответственности привлекли 425 водителей и 37 пешеходов. 46 человек нарушили правила применения ремней безопасности, 15 — не уступили дорогу пешеходам, еще восемь — проигнорировали требования по перевозке детей. Пять автомобилистов задержали за управление транспортным средством с признаками опьянения.