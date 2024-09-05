Белорусские военные сообщили о сбитых над республикой беспилотниках

9 августа средства ПВО Белоруссии уничтожили несколько целей — предположительно ударных беспилотников, летевших со стороны Украины. Некоторые из воздушных целей были переданы российским силам ПВО и позднее сбиты над территорией России. 10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Украину в провокации и нарушении договоренностей. Он также поручил Минобороны страны привести в боевую готовность группировки войск на тех тактических направлениях, которые граничат с Украиной.