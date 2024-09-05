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В Москве задержали главу «Красстроя» по подозрению в хищении 700 млн рублей

Директора строительной фирмы, по решению суда, арестовали до 17 октября.

В Москве правоохранители задержали директора компании «Красстроя» по подозрению в хищении 700 миллионов рублей. Об этом сообщили в Сибирском линейном управлении МВД.

Руководитель строительной компании подозревается в хищении средств, выделенных на строительство объектов железнодорожной инфраструктуры в Красноярском крае. По данным следствия, директор сделал это в интересах ряда коммерческих фирм.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Руководителю строительной компании грозит до 10 лет лишения свободы.

Директора, по решению суда, поместили под стражу до 17 октября 2024 года. В настоящий момент расследование продолжается.